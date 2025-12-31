北捷隨機殺人案他嗆「刀不夠利」 北檢火速起訴求重刑

張文19日犯下隨機殺人案，造成3人無辜死亡。（圖／翻攝畫面）

27歲張文於12月19日晚間在台北捷運台北車站及中山區南西商圈，投擲煙霧彈並持刀無差別攻擊路人，導致4人死亡、11人受傷，引發社會譁然。此事件發生後，同日晚間10時左右，林男竟在臉書一則相關影片的留言區發表多則煽動性文字，包括「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦！」以及標籤「這只是開始，你們選民投的政府自己記得扛傷害」。台北地檢署今（31）日依三項罪名對其提起公訴，並要求法院從重量刑，以防範類似事件擴大社會不安。

警方接獲檢舉後，台北地檢署隨即由「防範危害公眾攻擊應變小組」檢察官劉星汝指揮台北市刑警大隊展開偵辦，並於12月29日拘提林男到案，查扣其發文相關資料。儘管檢方聲請羈押，法院最終裁定交保，但檢方於12月31日完成偵查並正式提起公訴。

起訴書指出，林男為成年且具備判斷能力的個人，在社會高度敏感的治安事件發生後，非但未收斂言行，反而透過網路發表令人恐慌的訊息，意圖引起關注或宣洩情緒，導致社會大眾對治安更加不安。其行為不僅鼓動暴力、營造恐怖氛圍，更可能引發模仿效應，對公共安全造成深遠影響。

地檢署強調，此案涉及恐嚇公眾、煽惑他人犯罪及恐嚇危害安全等三項罪名，考量其發言時機與內容均具高度社會危害性，請求法院依法從嚴處斷，以彰顯法紀並防止類似情節再度發生。

