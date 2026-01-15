北捷隨機殺人案偵結！北檢公布偵查結果 殺完人竟急著搜新聞

北檢說明張文案。（圖／項程鎮攝）

張文於2025年12月19日犯下無差別攻擊事件，總共造成4死（含張文）11傷的慘劇。台北地檢署在經過近1個月的調查以後，於今日（1月15日）偵結此案，由於被告張文已經死亡，依法只能予以不起訴處分。北檢今日下午2時召開記者會說明張文的犯罪動機為確認自我存在的表達式犯罪，且張文犯下北車隨機殺人案件後，回到旅館第一件事情竟是搜尋自己的攻擊後所致的新聞，研判渴望以此獲得社會關注。

台北地檢署主任檢察官曾揚嶺針對張文犯罪動機說明，雖然被告張文已經死亡無法偵訊，但檢警傳訊25名被害人以及包含被告過去的同學、親屬、老師等118名證人，並調取其個人經歷，找來犯罪學者分析其行為特徵、心理狀態以及犯罪目的。

曾揚嶺指出，本案經查後，研判被告張文是對制度化的職場環境適應不良，因此內心產生高度不安、出現退縮逃避行為，又因長期缺乏社會關懷，伴隨社會退縮、逃避、孤立等因素才會加深其反社會的行為。

曾揚嶺解釋，在檢警調閱3000筆的監視器畫面等資料以後，掌握被告張文在北車投擲煙霧彈和持刀傷人後，先是返回旅館休息、整裝待發。在旅館休息期間，張文還使用電腦搜尋自己犯行後的相關報導。

曾揚嶺說，張文查看報導的行徑不只是要掌握警消的行蹤，同樣還有關注自己形成社會關注的意涵，而非單純滿足個人的暴力衝動，屬於宣告自身存在的「表達式犯罪」，希望藉此擴大社會震撼表達自己的存在以及影響力。

