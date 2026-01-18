北捷隨機殺人案偵結！張文疏離社會家庭 精神醫籲注意「沉默求救訊號」

〔記者林志怡／台北報導〕去年年底北捷隨機殺人案震驚全台，日前檢調也宣布調查結果。精神科醫師楊聰財指出，張文在成長過程中經歷「標籤化」傷害，再加上長期被忽視、排除，最終產生「孤狼」性格，若想預防類似事件重演，需要社會共同努力，學會辨識長期社會退縮等訊號，家庭也應減少羞辱式教育。

通緝犯張文於去年12月19日先後於捷運台北車站、南京西路商圈投擲汽油彈、煙霧彈，並持刀隨機攻擊殺人，後墜樓死亡，造成4死12傷，台北地檢署日前公布調查報告，認為張文目的是為了「追求社會震撼」，且生前職場發展不順遂、幾與家人斷聯，處於極度疏離、社會孤立狀態。

針對張文案，楊聰財指出，張文案不僅是一個犯罪事件，更是一面照出社會與家庭結構裂痕的鏡子，張文成長於典型「嚴父慈母」的家庭，肩負著家庭對於「成功」的單一期待，卻未能走上如父母所期待的人生軌跡，父親一句「你就是個廢材」的重話，可能是壓垮心理防線的最後一根稻草。

楊聰財解釋，在心理學上，「標籤化」傷害可能造成嚴重的自我價值感喪失，在張文的認知呈現極端的「二分法」的情況下，無法達到父母期待的滿分時，他便在內心將自己歸類為毫無價值的零，進而產生強烈的自卑感與對社會的反動情緒。

此外，楊聰財說，張文在生活中長期感到被忽視、被排除，長期的社會退縮與孤立，讓「孤狼」的性格逐漸成形，張文也因此企圖透過「表達式暴力」，讓自己在生命最後一刻獲得他渴望已久的「被肯定」與「被看見」，但這也是一種病態式的自戀表達。

楊聰財說，避免下一個「張文」產生，需要社會整體的共同努力，民眾需要學會識別「沉默的求救訊號」，例如長期社會退縮、訊息不讀不回、或突然的性格劇變等，家庭則應減少以「廢材」等標籤進行羞辱式教育，轉而建立多元的價值評量。

另楊聰財提醒，社會必須打破「成王敗寇」的單一成功價值觀，加強對邊緣群體的心理關懷，讓每個人都能在社會中找到自己的定位與連結，孤狼心中的寒冰才有可能被溫暖瓦解。

