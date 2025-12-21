北捷隨機殺人案傳陰謀論 唐綺陽籲：別讓謠言放大恐慌

北捷隨機攻擊事件造成4死11傷。（圖／東森新聞）





台北車站與中山商圈日前發生隨機砍人事件，造成多人傷亡，嫌犯張文最終在警方包圍下墜樓身亡。事件曝光後，引發社會高度關注，也在網路上掀起大量討論與各式揣測。對此，「國師」唐綺陽在社群平台發文，提醒民眾此刻更需要冷靜判斷，不要被未經證實的訊息牽著走。

張文闖入誠品南西店砍傷多人。（圖／東森新聞）

針對外界質疑是否存在共犯，台北市警局嚴正澄清，案發當天員警與保全人員一路追逐張文至誠品南西店頂樓，並親眼目睹其棄置裝備後墜樓身亡。監視器畫面與行蹤比對也顯示，張文在案發前數日皆為單獨行動，已排除共犯可能。

廣告 廣告

警方進一步說明，雖然張文長期瀏覽與鄭捷案相關的報導，對試圖理解或同情該案的文章特別關注，但他並未在社群平台留下激進或仇恨言論。其家屬也表示，與張文已多年失聯，使其真正的犯案動機仍有待釐清。

然而網路上仍不時出現相關揣測與傳言。唐綺陽也再次呼籲，社會正處於需要修復與安定的時刻，理性與同理心比獵奇與恐慌更重要。唐綺陽指出，重大暴力事件發生後，社會情緒本就容易陷入恐慌與焦躁，若再被陰謀論或錯誤資訊推波助瀾，只會讓不安持續擴散。她呼籲大家在轉傳與討論前多加查證，避免無意間成為恐慌的放大器。

張文拖著裝滿汽油彈的行李箱進入捷運台北車站。（圖／東森新聞）

唐綺陽也從占星角度提醒，近期即將進入為期約20天的「日火合相」影響期，整體氛圍容易偏向緊繃、急躁與情緒起伏加劇，衝突感受可能被放大。唐綺陽特別提醒，這段期間除了情緒管理外，也要留意身體狀況，像是燒燙傷、發炎或工作時的意外受傷風險，都可能相對提高。

唐綺陽向事件中的死者與傷者表達哀悼與祝福，希望逝者安息、傷者早日康復，也期盼社會能逐步回到平穩狀態，不再被恐懼主導日常生活。

更多東森新聞報導

快訊／點名攻擊高雄車站！男子遭上銬帶走 發文原因曝光

張文無業！與家人失聯2年 警查金流：媽媽會匯款

遭砍騎士「最後手機畫面」曝光 疑想向家人留下交代惹鼻酸

