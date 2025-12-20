北捷隨機殺人案再暴露台灣防災演練做不夠...林修民指現場民眾很多不為所動：先前在野謾罵發小橘書浪費錢，根本是最壞示範

北捷台北車站、中山站昨（19日）發生隨機殺人案，27歲兇嫌張文在犯案期間扔擲煙霧彈、手持長刀對路人下手，造成3人傷重不治、9人輕重傷，最後張文也自行跳樓身亡，震驚社會。對此，科技專欄作家林修民發文，提到自己當晚剛好也在台北車站，目睹茫茫白煙，跟群眾一同被疏散。他指出，此次事件暴露台灣對於關鍵基礎建設的防災演練真的做得很不夠，很多人聽到有火災卻不為所動，防災意識低落，之前在野黨一直謾罵政府發放小橘書浪費錢，根本就是最壞的示範。

林修民昨發文表示，當天下午先去參加預定好的節目錄影，錄影完之後就順便去禮拜天台北馬拉松博覽會報到拿物資，在花博圓山站拿完後到台北車站轉板南線準備要回去；而當他從台北車站淡水線上來準備要轉板南線時，突然廣播響起現在有火災發生，請大家趕快疏散。



林修民說，自己一開始以為是防災警報的誤動作，因為這樣的例子過去發生過太多次了，從來沒有一次是真的，所以也不以為意，正當他若無其事的繼續往前走，快到板南線時、往左邊一看竟然看到茫茫白煙，頓時嚇了一大跳，居然是真的，這時看到人潮全部都往出口方面疏散，馬上拿出手機就拍下影片。



林修民表示，錄完之後，馬上發訊息傳影片給認識的記者們，說事情大條了，趕快過來，後來認識的記者開始追蹤後，還好心提醒要小心，兇手現在跑到中山站去砍人，他則回說已經到南港站，感謝關心。



林修民指出，這一次的事件，其實暴露台灣對於關鍵基礎建設的防災演練真的做得很不夠：



1. 火災警報響起的時候，那時候後方都已經是濃煙密布，結果大家可以看到人潮往出口走時，我們的捷運出口居然還要刷卡才可以離開，所有人都密集擠在出口處等刷卡出站，還好這一次只是煙霧彈，如果真的是火災的毒煙，或者是之前奧姆真理教的毒氣，後果不堪設想。



2. 我們大批人要出站的時候，居然看到反方向還有人想要進站，我就大聲叫他們說現在有火災馬上回頭離開，台北捷運的防災通知實在是有點誇張。



林修民批評，之前在野黨一直謾罵政府發放小橘書浪費錢，根本就是最壞的示範，什麼叫做安全？就是平常沒有用到，當然覺得浪費沒有用，但安全就是在你最需要的時候發揮作用。



林修民直言：「因為你根本不知道什麼時候恐怖攻擊會來，特別是外有全球最大號的恐怖組織對台灣虎視眈眈，當台灣有事的時候，在台灣潛伏的組織就是製造台灣內部混亂最佳的時機。」

