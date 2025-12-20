北捷隨機殺人案各界關注...藍委陸續赴中傳「北京急找」...黃帝穎斥：重要時刻竟執意集體赴中，怎麼看都不正常

北捷台北車站、中山站昨日發生隨機殺人案，引發社會高度關注，不料國民黨立委卻被發現趁著此時機點陸續低調赴中，有報導指出，中國利用廈門台商協會成立33週年活動積極找藍委前往，實際上有所意圖。對此，律師黃帝穎批評，不論是中共急找，或宣稱單純參加台商活動，在國人高度關注張文恐怖攻擊事件的重要時刻，本應代表台灣選民的國民黨立委，竟執意集體赴中，怎麼看都不正常。

黃帝穎表示，張文在台北市鬧區恐怖攻擊釀4死多傷，閣揆第一時間到場指示警政署全力偵辦、醫院投入急救資源，國人也高度關注社會安全網及北市治安、見警率等安全政策議題，但國民黨多位立委未理會民眾關注安全議題仍集體赴中，遭爆出是「中共急找」。

廣告 廣告



黃帝穎說，自由時報今報導「中共正試圖接觸在野政治人物，盼能確保擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法。最新消息傳出，中國利用近期舉行的廈門台商協會成立33週年活動，積極透過管道找國民黨立委前往，名為探訪台商，確保對台工作『沒有意外』。」，更目擊國民黨立委翁曉玲搭機。



黃帝穎提到，報導指中共對行政院長未予副署法案的最新變化感到焦慮，擔心將影響中方希望透過台灣的國會所推進的政治議程。



黃帝穎直言，國民黨立委赴中不論是中共急找，或是藍委宣稱的單純參加台商活動，在國人高度關注北市鬧區的張文恐怖攻擊事件，討論社會安全網、北市治安及見警率等安全議題的重要時刻，本應代表台灣選民、不代表中共的國民黨立委，多位藍委竟執意集體赴中，怎麼看都不正常。

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

憲法法庭宣告《憲訴法》違憲！黃帝穎諷「對不敢倒閣的藍白是解脫」

彈劾總統法律實務上不可能！黃帝穎指藍白提案是故意「打假球」：心虛不敢倒閣轉移焦點