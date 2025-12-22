北捷隨機殺人案含愛滋感染者 石崇良：已有個案預防性投藥和轉介

根據裕隆今年的年報內資料顯示，納智捷去年EPS為0.5元，淨值8.57億元。（圖片來源／信傳媒資料照片）

兇嫌張文19日在北捷隨機殺人案，但其中一位受傷民眾為愛滋感染者，因此衛福部緊急成立公費投藥專案，衛福部長石崇良今（22）日表示，已幾個個位數有投藥的情形、預防性投藥的情形。

張文持刀殺人，有傷者是HIV感染者

2025年12月19日傍晚，台灣台北市台北捷運台北車站內及中山站外商圈發生一系列連續無差別攻擊事件。主嫌張文首先在台北車站內投擲煙霧彈並持刀襲擊民眾，其後隨即轉移至中山站外的誠品生活南西店附近持續行兇，遭圍捕後畏罪跳樓身亡。

廣告 廣告

由於他持刀殺人，因此傷者多大量失血，後來發現傷者中有愛滋感染者，造成一些民眾有風險，曾任職於日本電視台的資深記者木下黃太當時正好在誠品南西店，親眼目睹機車騎士遭張文刺傷倒地，第一時間衝上前徒手為其止血，20日被媒體問起是否擔心被感染，木下黃太強調，當下只是想救人，目前已拿到相關預防藥品，並預計21日返日複檢，所以並不太擔心。

原來，為了因應此種情況，衛福部長石崇良20日緊急召開記者會，說明嫌犯自北車開始砍傷民眾，但其中一位受傷民眾為愛滋感染者。因此衛福部緊急成立公費投藥專案，及暴露後諮詢，讓有疑慮的民眾可打進諮詢專線評估是否需要轉介。

可打專線諮詢，評估是否需要轉介

石崇良今（22）日表示，「我們在星期六有宣布1922轉線，讓有擔心的民眾可以儘先持續得到諮詢，那到昨天我們這兩天大概有接21通的電話，多數都是擔心，當然也有少數幾個、個位數有投藥的情形、預防性投藥的情形。」

他補充，就是有大概個位數轉介到這個醫療端，我們這個1922是一個諮詢的電話，然後評估的時候談話，那些是比較擔心，比較擔心的是他並沒有實際接觸？如果有實際需要就會轉介到醫療院所，現在有轉介，但轉介不等於完全投藥，目前轉介的大概是個位數。

「因為我們不瞭解，現場相當混亂，有些小傷或是其他並沒有研究、也沒有被登錄到，後面這裡才會公布專線，擔心或是有風險可能的可以諮詢再轉介。」石崇良重申，目前大概21通的電話，今天還是會繼續開放，主要是72小時的黃金期，民眾可以多多利用。

(原始連結)





更多信傳媒報導

思想坦克》等待豬羊變色的台灣綠能產業

台股早盤大漲446點 攻回2萬8千點 台積電開高1465元

台灣民意基金會》1.25兆國防特別預算遭緩列 三成樂見五成四不樂見

