北捷隨機殺人案含HIV感染者！進線諮詢21通

▲衛福部長石崇良說明北捷殺人案傷者有HIV感染者，但都穩定控制，目前衛福部諮詢電話共進線21通。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 台北車站、中山商圈19日發生隨機殺人案造成嚴重傷亡。衛福部長石崇良20日緊急召開記者會，說明嫌犯自北車開始砍傷民眾，但其中一位受傷民眾為愛滋感染者。因此衛福部緊急成立公費投藥專案，及暴露後諮詢，讓有疑慮的民眾可進線諮詢是否需要轉介。而石崇良今表示，這兩日進線共21通，少數有轉介諮詢。

石崇良今（22）日提到，關於傷者為已通報並服藥穩定控制HIV感染者，星期六（20日）有宣布1922專線，讓擔心的民眾可進線諮詢，而這兩日總計進線21通，多數都是表達擔憂，當然也有少數、個位數有轉介預防性投藥評估。

石崇良表示，也因為現場相當混亂，可能有些民眾的小傷並沒有到醫院就醫，因此未被登錄到，專線就可讓擔心自己有風險的人可以諮詢，今天仍會持續開放。

石崇良提到，主要是72小時為黃金期，有些民眾並未實際接觸到，狀況就比較還好；但若有實際需要者則會轉介至醫療院所，但轉介並不等於投藥。

▲北捷隨機殺人案震驚社會，衛福部也已啟動心理諮商服務。（圖／記者葉政勳攝）

整起事件源自，北市隨機襲擊事件據醫院及衛生局掌握，其中一名遭襲擊受傷民眾為「已通報並服藥穩定控制HIV感染者」，石崇良20日緊急召開記者會提醒，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與北市衛生局共同協助受影響民眾。

疾管署長羅一鈞說明，民眾若有擔心可撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥。如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

