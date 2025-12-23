北捷隨機殺人案坐鎮台北！蔣萬安雙城論壇改「當日來回」 黃暐瀚16字大讚

​台北市長蔣萬安原訂於27、28日率團出訪上海參與雙城論壇，不過，為因應日前發生的台北車站攻擊事件，台北市政府今（23）日表示，蔣萬安在中午召開相關會議後決定僅出席28日上午的主論壇，當天便返回台北。對此，媒體人黃暐瀚在臉書發文，16字大讚蔣萬安的決定。



台北市政府表示，為因應12月19日發生的無差別攻擊事件，蔣萬安第一時間要求全市、全面提升維安層級，並已連續四天親自主持1219事件緊急維安應變小組會議，緊盯案件調查進度、公共場所及重大活動的維安強化、傷者慰問與安撫民心的具體進展。

台北市政府表示，蔣萬安認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮臺北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程。將於28日當日返回臺北；市府主團仍依原訂行程，由副市長林奕華率團於12月27日出發。

對此，黃暐瀚大讚蔣萬安的決策，為因應日前北車攻擊事件，縮短赴上海雙城論壇的行程，不過夜當天往返。守護台北，安定民心，兩岸互動，維持交流，支持。

