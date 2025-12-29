北捷隨機殺人案引發人心惶惶！交通部宣布「6大精進措施」 將評估使用科技工具監控、預警異常行為

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

為因應元旦假期及春節連假大量返鄉、旅遊人潮，交通部今（29）日在交通委員會報告指出，已要求所屬及轄管各交通場站與管理機關，全面強化安全維護與應變作為，透過跨機關聯防、科技監控及人力加派，確保民眾出行與公共場域安全。交通部也強調，將強化6大類精進應變作為，提升整體緊急應變能力，包括評估科技工具輔助監控與預警，協助辨識異常行為或環境變化，提升即時示警與應處能力等。

廣告 廣告

交通部已要求所屬及轄管各交通場站與管理機關，全面強化安全維護與應變作為。（圖／交通部）

交通部說明，精進突發事件通報流程，因應連假期間人潮集中情形，強化橫向及縱向通報，以利指揮應變；強化場站應變功能，強化第一時間掌握狀況及協調調度之能力；建立更具效率之通報模式，提升跨單位之即時聯繫效能；提升演練頻率並納入多元災害樣態，增進各單位對應變流程之熟悉度；就人潮密集之共構場站，檢討指揮協調與分工機制，促進整體應變運作之順暢。

交通部指出，在陸運交通方面，鐵路、公路及捷運系統均已啟動加強警戒機制。臺鐵於各大車站加強門禁管制、公共區域與車廂巡查，並與鐵路警察、地方警局建立即時聯防通訊機制，同步加強監視與消防設備檢查，並透過演練提升第一線人員應變能力。臺北車站等重點場站，連假期間將增派保全人力，針對大廳、月台及廁所等熱點區域提高巡邏與定點守望頻率，並結合警力交錯巡邏，強化整體治安網絡。

高鐵方面，各車站全區設有24小時監控系統，並與鐵路警察及地方救災救護單位保持即時通聯，站區除配置防暴設備外，也委由專業保全執行巡查，確保旅客與列車運行安全。捷運系統則由各直轄市政府督導，於人潮尖峰期間加強月台與車廂監控，隨時掌握異常狀況並即時應處。

高速公路服務區部分，高公局則是整合國道警察、地方警消及營運單位，建立「事前整備、假期強化、即時應變、快速支援」的安全機制，連假前完成跨單位整備，假期期間加派人力、提升見警率，並強化從業人員危安意識與公共安全檢查，降低突發事件風險。

交通部表示，在港口與航空運輸方面，連假期間郵輪靠泊皆由港務警察專責執勤，搭配CIQS單位執行人員與行李查驗，港口監控中心全天候掌握動態；航港局與港務公司亦定期辦理防災與保全演練，精進應變能力。航空站則由民航局督導各機場強化巡邏與管制，航警局加強對進出管制區人員、物品與車輛的安全檢查，並持續宣導「發現可疑、立即通報」的全民安全觀念。桃園機場另透過24小時巡檢、CCTV監控及周界入侵警示系統，即時掌握異常行為。

交通部表示，將持續督導各單位落實安全維護與應變整備，讓民眾在元旦及春節連假期間，能夠平安出行、安心返鄉與旅遊。針對連假期間人潮聚集的國家風景區與重要觀光景點，交通部也已協調各管理處與地方警政、消防單位建立即時通報與聯防機制，透過監控設備與定時巡查掌握現場狀況，並加強教育訓練與情資蒐集，提前因應突發衝突或公共安全事件，確保遊客安心旅遊。

更多FTNN新聞網報導

張文隨機殺人釀4死！全台機場、火車站警力「荷槍實彈」戒備 陳世凱：確保所有旅客安全無虞

見警率全面提升！五月天台中開唱首日平安落幕 市府出動霹靂小組、偵爆犬讓歌迷安心

北捷宣布張文禁令！無正當理由「戴面具、頭盔」一律拒載＋報警

