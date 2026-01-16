北捷隨機殺人案影響 台北動漫節更新cosplay規定：禁防毒面具、擬真刀槍

2026台北國際動漫節cosplay新規禁止面罩與擬真刀槍，圖為2025台北國際動漫節扮裝盛況。翻攝自漫寶Manbo YT



北捷台北車站、中山商圈於去（2025）年12月19日發生震驚全國的隨機攻擊案，包含兇嫌張文內在共造成4死11人傷，台北地檢署於昨日（1/15）偵結。受事件影響，台北國際動漫節昨也公布最新cosplay規範，包括禁止佩戴防毒面具等導致無法辨識五官的裝扮、禁止攜帶過度擬真的槍械刀劍等，違規者將不予以入場。

台北國際動漫節由中華動漫出版同業協進會主辦，今年將於2月5日至9日在台北南港展覽館舉行。以往動漫節盛會都會有大批動漫迷cosplay扮裝入場，主辦單位因應協助維護公共安全，今年特別參考台北捷運去年底在「旅客進站裝扮應行注意事項」增訂新規。

2026台北國際動漫節詳細入場須知如下：

服裝儀容：

＊禁止過度暴露：禁止不穿著內衣或暴露性器官，以維持活動觀感與安全。

＊凡於展館範圍內（含大廳、展場及走道），若裝扮符合下列情形之一，經判斷有影響維安疑慮者，主辦單位將直接請離現場：

(1) 無正當理由（非醫療、工作或防災需求）佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、面罩、頭盔等，導致無法辨識五官特徵，經判斷有影響秩序或造成他人恐慌之虞者。

(2) 裝扮具武裝樣態、易引發恐怖攻擊聯想，或足以引起民眾恐慌、造成維安風險者。

道具使用：

＊禁止攜帶過度擬真的槍械、刀劍等可能造成安全疑慮的道具，且大型或尖銳道具，移動時須拆解，確保不影響動線與他人安全。

行為舉止：

＊尊重他人：拍照時應事先取得對方同意，不得進行偷拍、跟蹤等騷擾行為。

＊禁止佔用：不得佔用美食街或用餐區、逃生門、樓梯、捷運站出入口等區域。

＊遵守指示：務必聽從現場工作人員的指示與勸導。

場地規則：

＊攝影規定：不得在逃生門前、樓梯、捷運站出入口、軌道上等區域攝影，並保持場地動線暢通。

＊尊重場地：禁止踐踏草皮、破壞公共物品等。會場之洗手間如需換裝使用，貴重物品請隨身攜帶，並保持環境清潔。洗手間及場內不得修剪假髮，或使用噴漆、染髮劑等。不得長期佔用。

