北捷隨機殺人案後湧愛心 市府設「1219事件扶助專案」開放捐款

台北市捷運台北車站、中山站商圈19日發生隨機殺人案，台北市社會局23日表示，近日接獲眾多民眾詢問捐款管道，盼能以實際行動協助傷亡者及其家屬，社會局23日起透過市府「公益台北愛心平台」啟動「1219事件扶助專案」，開放民眾捐款至台北市社會救助金專戶，讓民眾的愛心轉化為即時的扶助。

社會局長姚淑文說明，事件發生後，民眾的關心與支持持續湧入，顯示社會溫暖與凝聚力，為回應社會各界的關懷與善意，考量近期捐款需求增加，社會局整合平台機制，即日起透過市府「公益台北愛心平台」啟動「1219事件扶助專案」，讓更多自發、善心民眾能透過便利管道共同參與公益，並由市府協助，讓每一分愛心發揮最大效益。

姚淑文表示，為使善款能有效、透明地協助受傷者醫療復健、生活照顧及死亡者家屬的急難扶助，社會局將專責管理並審慎運用捐款，確保資源即時到位，減輕當事人與家屬的身心與經濟壓力，期待各界攜手傳遞溫暖，與市府一同將關懷化為實際行動，支持傷亡者及其家屬早日走出陰霾。

社會局23日起透過市府「公益台北愛心平台」啟動「1219事件扶助專案」，開放民眾捐款至台北市社會救助金專戶，讓民眾的愛心轉化為即時的扶助。（圖／台北市社會局）

「1219事件扶助專案」相關資訊如下：

帳戶名稱：台北市社會救助金專戶

銀行及分行代號：台北富邦銀行市府分行（0124117）

帳號：411131181515

