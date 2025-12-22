北捷隨機殺人案後 台南「忍者哥」揹疑武士刀現身警急攔查

〔記者王俊忠／台南報導〕長年出沒在台南街頭、被在地人封為台南10大傳奇人物之一的「忍者哥」，多年來常以東瀛忍者裝扮、騎腳踏車出現在市區街道；昨晚他再次現身海安路耶誕節活動現場。因逢「1219北捷隨機殺人案」發生後敏感時機，員警看到忍者哥身揹疑似武士刀，主動上前盤查，發現是1把塑膠棍棒物，無殺傷力，仍提醒他避免這種裝扮外出，以免引發誤會，登記身分後就讓他離去。

據了解，這名被列為台南10大傳奇人物的忍者哥，是1名年約43歲的李姓男子。21日晚間9點許，李男又以一身黑色忍者衣裝打扮、出現在中西區海安路的「2025糖果森林海安耶誕日」活動。因為北捷隨機殺人案發生後，全國警方加強戒備、提高見警率，並強化網路巡邏與查辦留言恐嚇的網友，嚴防模仿行徑。台南警方針對歲末大型活動也加強維安。

南市警二分局副分局長陳勇志表示，昨晚分局員警在海安路耶誕日活動現場，看到李男忍者裝扮現身、還揹著1把疑似武士刀的長形器械，不敢大意，主動上前攔查。員警檢視李男的長形器械內是1把塑膠製的棍棒物，並非長刀，沒有殺傷力；但仍提醒李男避免類似裝扮外出，以免引起誤會，也呼籲民眾參加任何活動，請勿攜帶危險物品，以免觸法。

有網友說，北捷隨機殺人、攻擊事件風聲鶴唳，台南傳奇人物忍者哥觀賞表演遭警察盤查帶走，在社會案件發生後，真的不要穿奇裝異服在外面走動。

