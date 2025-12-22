北捷隨機殺人案後...台南「忍者哥」疑揹武士刀上街 警急盤查

台南十大傳奇人物之一的的「忍者哥」，21日晚以忍者武士刀裝出現在海安路耶誕日活動現場，引來警方主動上前攔查、登記身分資料。翻攝自臉書社團路上觀察學院



北捷日前發生無差別砍殺案件，震驚社會，警方為防範模仿犯，紛紛加強戒備、提高見警率，同時強化網路巡邏、查辦留言恐嚇的網友。不過值此敏感時刻，長年出沒台南街頭、被在地人封為台南10大傳奇人物之一的「忍者哥」，昨日（12/21）晚間再度以熟悉的東瀛忍者裝扮，現身海安路耶誕活動現場。員警看到忍者哥身揹疑似武士刀，主動上前盤查，發現是一把塑膠棍棒物、無殺傷力，經員警提醒避免以這種裝扮外出，以免引發誤會，登記身分後就讓他離去。

據了解，該名被列為台南10大傳奇人物的忍者哥，真實身分為一名年約43歲的李姓男子，過去也曾數度以東瀛忍者裝扮，騎乘腳踏車出現在市區街道。昨日李男再度以一身黑色忍者衣裝打扮，出現在中西區海安路的「2025糖果森林海安耶誕日」活動，由於時機敏感，全國警方加強戒備，加上李男疑似身揹一把武士刀，於是主動上前盤查。

第二警分局副分局長陳勇志說明，近日警方針對大型活動及人潮聚集場所均加強維安戒備，現場員警見有忍者裝扮民眾出現，立即上前盤查，確認李姓男子所持有武士刀是一把塑膠製的棍棒物，並非長刀、未具殺傷力，但仍提醒李男避免類似裝扮外出，以免引起誤會，也呼籲民眾參加任何活動，請勿攜帶危險物品，以免觸法。

有網友目擊事情經過，認為萬一有人假扮他、警方也恰巧誤會是忍者哥本人而未盤查，進而導致發生憾事呢？還有網友指出，台北捷運隨機攻擊事件風聲鶴唳，呼籲發生重大社會案件後，真的不要奇裝異服在外走動。

