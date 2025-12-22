北捷隨機殺人案後一堆人獻花！網最不解「現場擺熱食」：浪費而已

許多民眾前往案發現場獻花、哀悼。（資料照，杜宜諳攝）

北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機殺人事件，造成4死11傷，許多民眾事後紛紛到案發現場獻上花束、卡片悼念死者，不過許多網友發現，少數民眾哀悼時送上「熱食」，紛紛直呼最後只會放到食物腐敗、很浪費。

原PO在Dcard發文表示，自己對於擋下汽油彈的57歲余家昶相當敬佩，不過案發後很多人到現場送花、寫卡片、拍照緬懷，讓他覺得沒什麼意義，畢竟在世的人不管做什麼舉動，死者都已經看不到、聽不到，送花只是在安慰還活著的人，最後還會造成清潔人員困擾，對於死者或家屬沒有什麼實質幫助，如果捐點錢、幫忙做些實際的事情，甚至只是默默記在心裡，都比到現場打卡有意義。

對此，許多網友紛紛回應，「世界各地不分國家種族都有這樣緬懷的習慣。有些人就是要覺得自己很與眾不同，自己最理性清高，眾人皆醉我獨醒那樣，也是很莫名其妙，又沒有人逼你獻花」、「發生這種事，民眾心裡也會不安也會PTSD，到現場放花束，其實我覺得是一種對自我的安撫」、「我覺得至少比只會敲鍵盤的人有幫助」。

其中最多人不解的是，到案發現場放置熱食的悼念行為，「三峽女童那次不就是這樣？送花和卡片我覺得還好，還有人擺熱食的真的是扯爆」、「放食物真的智X，浪費而已還不能給別人用」、「宗教文化，跟中元普渡一樣的概念，以為這樣死者可以吃到」。

