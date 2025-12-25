北捷隨機殺人案後 翁達瑞談悲劇中的3個台灣正直

旅美教授陳時奮發文，闡述他在1219隨機殺人案中看見的3個正直。（圖／陳時奮臉書）





1219隨機攻擊案釀4死11傷，讓社會動盪不安，也讓多個家庭一夕之間破碎。旅美教授陳時奮今（25）日發文提到他在這起悲劇中，看見了台灣的3個正直。

筆名翁達瑞的陳時奮在臉書發文，第一位遇難的余家昶，他發現凶嫌正要點燃汽油彈，他本可以盡速走避、獨善其身，因為還有家人在家等他下班，他英勇的站出來用肉身阻止，卻當場殉難，但也避免了更大的悲劇發生，這是這起悲劇中的第一個正直。

陳時奮指出，在案件發生後，社會輿論把矛頭指向凶嫌的父母，張家父母沒有逃避，主動配合警方調查，在張文解剖後，張家父母面對鏡頭向受害者家屬、社會大眾下跪道歉，承諾會全力配合調查。陳時奮指出，張文已經27歲了，是完全獨立的個體，但他的父母還是扛起了責任，這是他在這場悲劇中看到的第二個正直。

陳時奮表示，第三個正直是余家昶年邁的母親，在張文的父母出面下跪道歉之前，她就希望希望大家不要苛責張文的父母，還祝福他們能夠放下，平安過日子，她失去了摯愛的兒子，卻沒有怨恨兇手，還為凶手父母求情，陳時奮大讚這是多麼偉大的人格。

陳時奮感慨，他敬佩余家昶的勇敢、張文父母的負責、余媽媽的寬容與偉大，在社會還深陷悲痛、驚慌、哀傷時，他從這三人身上看見了台灣的正直。

