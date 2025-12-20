北捷隨機殺人案新增1傷患出院 還有5位住院觀察中

在昨（19）日的北捷隨機殺人案中，目前累積有4人喪命、11名受傷，截至目前為止仍有5人在醫院住院治療中。李政龍攝



台北捷運昨（19）日發生震驚全國的隨機攻擊案，27歲男子張文在台北車站、中山站持刀傷人，造成4死11傷，截至目前11名傷患中，有5人住院治療，包括2人在加護病房、3人在一般病房。而稍早1名嗆傷個案經評估後，已於今（20）日中午出院。

根據衛生福利部今日傍晚公布最新統計，截至12月20日下午3時20分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，分別收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。

目前事件累計共15名傷患，其中4名包括主嫌張文在內已經死亡，其餘11人已有6人出院，其中1位54歲男性捷運員工，因協助滅火導致嗆傷送醫，在急診留觀一夜後評估無大礙，已於今天中午自行步行離院。而目前住院者為5人其中包括在加護病房治療的2人以及一般病房的3人。

