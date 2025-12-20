北捷隨機殺人案死者遺屬 可獲180萬被害補償金

〔記者王定傳／台北報導〕妨害兵役通緝犯張文昨在捷運台北車站與中山站隨機殺人，造成4死11傷；檢警正全力調查張文的犯罪動機、有無共犯等，不過，由於行凶者張文已死亡，檢方會將獲知的所有調查結果，全都寫進「張文的不起訴處分書」中；另外，依犯罪被害人權益保障法，死者遺屬原則上可獲得180萬元補償金；重傷者依重傷程度為80萬元至160萬元不等。

過往亦曾發生過行凶者犯案後死亡，造成難以追查其犯罪動機案例，例如，78歲老翁余文正今年5月19日下午4時許，駕車在新北市三峽北大國小旁學成街高速行駛，連撞15人，釀成3死、12輕重傷慘劇，其中9名死傷者為學生，引起社會震驚。

檢警全力調查發現余曾以超過時速100公里行駛，甚至發生第一次衝撞後，仍未見有任何煞車跡象，有殺人不確定故意，但因余已死亡，因而處分不起訴；檢方在書類中詳細交代余犯案前、犯案時的任何細節，惟被害者已死亡，又查無其他可佐證他犯案動機的證據，也因此，余翁行凶動機仍不明。

至於多年前犯下北捷隨機殺人，釀成4死、22人傷的男子鄭捷，案發後立即被補，檢警調查後認為他的犯罪動機，是因國小上音樂課時，亂吹直笛，遭女同學向老師反映，老師要他當眾道歉，他自此立誓殺人，長大後找不到當年的女同學，卻自認立誓就要貫徹，否則就是否定自己，遂決定以隨機殺人取代，因讀軍校被退學，轉到東海大學成績不理想，決定提前犯案。

本案張文已死亡，檢警也將全力調查他的過往脈絡、尋找有無留下犯案原因文字等蛛絲馬跡，盡力還原犯罪動機，查明有無協助者、共犯，向社會大眾說明。

此外，犯罪被害人保護協會台北分會昨已啟動關懷服務機制，由專員及保護志工7人組成即時關懷小組，並安排律師4名，第一時間投入關懷陪伴與必要協助。

犯保協會並已依犯罪被害人權益保障法調查犯罪行為人財產資料，後續將由專責律師與家屬研商民事求償問題：另外，本案死者、重傷者，得申請犯罪被害補償金，犯保協會台北分會後續將協助3名死亡被害人遺屬及符合犯保法規定的重傷被害人，向台北地檢署提出犯罪被害補償金申請。

此外，犯保協會將評估家屬的需要，安排心理師提供諮商輔導服務，亦將安排每案有主責專員及保護志工進行長期家庭關懷，如因本案造成家庭經濟上的影響，也將提供經濟支持援助；傷者部分，犯保協會將提供關懷並追蹤了解傷勢情形，如符合犯保法規定重傷情形，將依犯保法提供法律、經濟、心理、醫療照護等相關協助。

