北捷隨機殺人案登百度、微博熱搜！網友：太可怕了、同胞平安

北捷19日傍晚發生嚴重隨機攻擊事件，男子張文接連於台北車站地下通道、捷運中山站南西商圈丟擲煙霧震撼彈及汽油彈，並持刀隨機砍人，最終墜樓不治。這起事件震驚台灣社會，相關消息也迅速登上大陸百度及微博熱搜。大陸網友紛紛表示「太可怕了」、「惡魔在人間」、「願傷者早日康復」、「逝者安息」、「同胞平安」。

北捷隨機攻擊事件發生後立即登上微博與百度熱搜。（圖／翻攝微博）

昨日傍晚，台北車站地下通道與捷運中山站南西商圈發生嚴重隨機攻擊事件。隨後大陸《央視新聞》、《新華社》、《環球時報》等多家媒體陸續報導；「台北攻擊事件」、「台北傷人者跳樓身亡」「台北攻擊事件親歷者發聲」等內容迅速登上百度及微博多條熱搜。

大陸許多網友紛紛表示「太可怕了」、「太嚇人了」、「對無冤無仇的路人怎麼下得了手」；許多網友也祈福表示希望「願傷者早日康復」、「逝者安息」、「同胞平安」。

也有部分網友提及此前曾受兩岸熱議的公共運輸站是否應進行安檢問題。有網友表示「地鐵還是要安檢」、「沒有安檢就會這樣」，而更多網友則回應表示「問題是他是在外行兇，有安檢也沒有任何意義、「安檢外行兇也沒用」、「想犯罪的人地鐵安檢，他就換個地方實施犯罪」。

