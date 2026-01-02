北捷隨機殺人案調查出爐！「成就不如家人預期」淪孤鳥 揭張文毀滅自我最後關鍵

警方專案小組完成北捷隨機殺人調查報告，研判凶嫌張文是「成就不如家人預期」，最後走向毀滅自我。（翻攝畫面）

上個月震驚社會的北捷隨機殺人案，警方專案小組經過連日來追查凶嫌張文金流和交友關係，今（2日）完成調查報告，認定張文長期因自認「成就不如預期」，在自我認知受挫和自我壓力下，開始疏離親友，斷絕對外聯繫成為「孤鳥」，最後「自我毀滅」。

北捷隨機殺人案發生經過？

捷運台北車站和中山商圈在12月19日傍晚傳出驚悚攻擊事件，現年27歲的嫌犯張文先在台北車商M7出口處丟擲煙霧彈，並持預藏刀械刺傷旅客，接著再走至中山商圈站，持利刃繼續砍人並丟擲煙霧彈，隨後闖入誠品南西店墜樓，傷重不治，總計這起案件含凶嫌釀4死11傷。

廣告 廣告

雖然凶嫌身亡，但台北市警方專案小組積極還原案發經過和凶嫌作案動機，連日來針對張文金流及交友圈進行全面分析，並派遣員警訪談家人、虎尾科技大學同學、任職前保全公司等處，拼湊其從大學至犯案前生活軌跡後完成調查報告。

自稱兄長稱張文曾被霸凌 警方訪查並無發現

針對案發後有自稱張文哥哥署名的卡片，在台北車站現場留下致歉卡片，稱張文曾受「校園、軍中霸凌」才導致個性轉變。專案小組訪查發現，張文表現均正常，且思路清晰，並未曾受所謂「霸凌」情事。

在軍中服役情形，專案小組發現，張文報考志願役後不久就想提前離開，為此還多次詢問單位長官如何才能「不受重大處分被汰除」，最後他選擇自導自演「酒駕」，並刻意通報單位讓自己被汰除，也依規定賠償數萬元，完成提前退役計畫。

張文犯案動機 疑信心受挫成孤鳥

專案小組指出，張文任職在保全公司期間，工作表現平平，與同仁互動不多，曾經離職後又回任，最後又辭職，但工作上並未有過疏失，甚至公司還曾一度希望他再回任。

對於張文可能犯案動機，專案小組確認他就學、服役和工作都正常，研判應該是張文在高知識水平家庭，因達不到家人期許，在信心嚴重打擊受挫和自我壓力下，斷絕與親友關係及聯繫，成為「孤鳥」，因此漸漸對社會產生反面情緒，最後進行全面性的毀滅，並自我了結。

更多鏡週刊報導

綠燈塞爆不等了！紅色法拉利「無視車陣」逆向狂飆 離譜違規眾人看傻

「社會安全網」只剩警察獨撐？北捷殺人案挨批「沒用」 基層心寒炸鍋：專業正被雜務磨耗

肉身擋下不是保全！北捷遇難英雄「真實身分曝光」 友人不捨曝生前暖事：應入忠烈祠