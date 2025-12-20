北捷隨機殺人案釀4死 鄭麗文憂治安失靈籲官員回歸本務

國民黨主席鄭麗文表示，北捷隨機殺人事件顯示台灣治安與社會安全網已嚴重失靈，呼籲政府官員回到崗位，真正關心社會與人民。（圖／方萬民攝）

台北捷運台北車站、中山商圈及誠品南西一帶，昨（19）日發生隨機殺人案件，27歲嫌犯張文涉嫌投擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，造成4人死亡（含嫌犯本人）、15人送醫。對此，國民黨主席鄭麗文今（20）日表示，這起事件凸顯台灣治安與社會安全網已出現嚴重問題，政府長期宣稱推動的相關機制，實際上卻禁不起考驗，令人憂心社會安全持續惡化。

鄭麗文上午出席中國國民黨宜蘭縣黨部131年周年黨慶活動受訪時表示，台灣的治安與社會安全網的確出了非常大的問題，每一次發生類似慘案時，社會都會大聲呼籲，「一定要發生重大治安慘案以後，政府才會醒嗎？」她直言，政府長期宣稱推動的社會安全網，至今完全禁不起考驗。

她指出，這次發生的事件幾乎等同於「個人孤狼式恐攻」，在台灣這樣一個善良、純樸且單純的社會中，實在令人難以接受，卻已一而再、再而三地發生。她感嘆，國家社會真的病了，台灣社會需要政府真正用心、真正關心人民，而不是不斷製造政治上的對立與仇恨。

鄭麗文強調，當仇恨不斷蔓延，社會將付出難以想像的代價；如今整個治安與社會安全網已嚴重失靈，呼籲賴總統及內政部官員趕快回到崗位上，不要再一天到晚不務正業，因為台灣社會已無法再承受這樣的政治亂局。

