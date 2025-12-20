北捷隨機殺人案釀4死11傷 AIT發聲明哀悼：與台灣站在一起

美國在台協會（AIT）今（ 20 ）日發表聲明，向所有受害者及其家屬表達最深切的哀悼， AIT 一如既往地與台灣人民站在一起。 圖：翻攝自 美國在台協會 AIT 臉書

[Newtalk新聞] 台北捷運台北車站與中山站昨（19）日發生隨機殺人事件，嫌犯張文最終墜樓身亡，但仍造成 4 人死亡（含嫌犯）、 11 人受傷的悲劇，震撼社會。對此，美國在台協會（AIT）今（ 20 ）日發表聲明，向所有受害者及其家屬表達最深切的哀悼， AIT 一如既往地與台灣人民站在一起。

張文於昨日下午下班尖峰時段，先在台北車站 M7 出口投擲煙霧彈製造混亂，並持刀攻擊民眾，造成一名挺身制止的余姓男子不幸身亡。隨後，張文逃離現場，前往中山站周邊旅館換裝後，再度現身中山商圈，闖入誠品南西店隨機攻擊民眾。警方追緝過程中，張文逃往百貨公司高樓層，最終墜樓身亡。整起事件共釀成 4 死 11 傷，震驚台灣社會。

針對此案， AIT 今日表示，對於昨日這起令人痛心且毫無道理的攻擊事件，向所有受害者及其家屬表達最深切的哀悼。 AIT 高度肯定第一線應變人員與醫護人員迅速且勇敢的行動，並一如既往地與台灣人民站在一起。

