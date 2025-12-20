北捷隨機殺人案重大死傷！陸國台辦發文哀悼罹難者

台北市台北車站與中山商圈於昨（19）日發生隨機殺人案件，造成包括兇嫌在內的4人死亡，另有11人受傷。針對此事件，大陸國台辦於今（20）日晚間在其官方臉書粉絲專頁「國務院台辦發言人」發文，對罹難者及家屬表達深切哀悼與慰問。

大陸國台辦於今（20）日晚間在其官方臉書粉絲專頁「國務院台辦發言人」發文，對事件表達深切哀悼與慰問。（圖/新華社）

國台辦在臉書粉專發文表示：「我們對於12月19日在台北發生的無辜人員傷亡事件深表關切和痛心，向受害者及其家屬表示深切哀悼和慰問，衷心祝願受傷民眾早日康復。」

此外，針對網路上流傳兇嫌張文為大陸籍新住民二代的謠言，台灣陸委會於同日晚間強調，該消息為不實資訊，呼籲民眾切勿散播相關謠言。陸委會指出，少數人士藉由社會不幸事件刻意激化內部對立，製造矛盾，對此予以嚴正譴責。

國台辦臉書粉專發文。（圖/翻攝自國台辦官方臉書）

目前，事發地點的誠品南西店外已擺滿鮮花與氣球，許多民眾自發前來悼念遇害者，現場氣氛哀戚而沉重。心中山至雙連線形公園燈飾及中山站四號出口廣場夢幻聖誕樹，自12月20日起至12月22日也關燈三日，以示哀悼。

