北捷隨機殺人案！余皓然籲家長提醒孩子提高警覺

台北捷運昨（19）日發生隨機砍人案，造成4死9傷，成為全國民眾的討論焦點。事件發生後，多名藝人也在第一時間發聲呼籲大家近期出入注意安全，其中，王中平老婆余皓然昨晚也在社群平台發文表示，「所有父母請告訴你的孩子，在外面不要一直專注在手機上」，引起許多家長共鳴。

王中平老婆余皓然昨晚也在社群平台發文表示，「所有父母請告訴你的孩子，在外面不要一直專注在手機上」。（圖／余皓然 FB）

在發生北捷隨機砍人案後，余皓然當晚在臉書僅發出一段文字表示：「所有父母請告訴你的孩子，在外面不要一直專注在手機上，有任何狀況先跑不要在原地觀看，隨時要有周遭環境的警覺性」，好友甄莉也隨即在貼文底下表示：「真的～～」。

貼文一出，不少家長也跟著表示贊同，指出：「不管大人還是小孩，請在外面都要注意自身安全！保持警惕～」、「我也這樣告訴小孩 真的太可怕了」、「我也常這樣跟孩子說、這世界太可怕」。



