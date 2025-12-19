北捷隨機殺人案》傷亡更新：嫌犯與2民眾OHCA共9人送醫

台北捷運於今（19）日傍晚發生的恐怖攻擊事件，傷亡人數持續擴大。根據消防局與收治醫院的最新數據顯示，此系列攻擊案共造成9人受傷送醫。其中，台北車站現場2人受傷，中山站南西商圈則有7人受傷（含嫌犯本人）。目前全案已累積3人失去生命跡象（OHCA），包括2名無辜民眾及墜樓的嫌疑犯。

兇嫌動線：北車擲彈傷人後 轉往中山站隨機揮刀

整起事件起始於傍晚5時30分，頭戴防毒面罩的嫌犯先於台北車站M7、M8出口投擲多枚煙霧彈，導致現場濃煙密佈。北車現場傷亡最為嚴重者為一名57歲男子，遭攻擊後當場失去生命跡象。隨後，嫌犯逃竄至中山捷運站周邊，並闖入誠品南西店進行隨機攻擊。

在南西商圈的圍捕過程中，27歲的男嫌犯最終墜樓倒地，失去生命跡象送往國泰醫院；此外，現場另有一名30歲男性民眾也傷重失去生命跡象，緊急送往新光醫院搶救。

截至目前為止，各大醫院回報的傷員救治狀況如下：

馬偕醫院：收治2名病患，其中一人為OHCA男性，目前正全力搶救中；另一名50歲男性為輕微嗆傷，暫無大礙於留院觀察中。

外科重傷者（OHCA）：除嫌犯送往國泰外，另兩名OHCA民眾分別送往新光醫院及馬偕醫院。

其他傷患狀況：一名20歲男子胸部受穿刺傷送往三總；30歲男子頸部受外傷送往台大；56歲女性肩部割傷送往中興；50歲女性下巴撕裂傷送往松山三總。

目前台北車站與中山站現場仍有警力進駐維安，並由鑑識人員持續蒐證。警方提醒民眾，相關區域暫時實施管制，若非必要請勿前往現場圍觀，以免影響後續偵辦與救護動線。