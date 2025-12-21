北捷隨機殺人案 北市衛局4大措施

針對十二月十九日台北捷運發生隨機殺人案，台北市衛生局二十一日表示，已於同日晚間十點即刻啟動多項心理支持與關懷措施，整合二十四小時安心專線、醫療院所社工、跨縣市心理專業團體，以及跨局處、公私協力之關懷行動，協助受影響民眾及其家屬穩定情緒、安心復原。

北市衛生局指出，突發事件除了造成現場衝擊之外，後續可能引發心理壓力反應，市府全面啟動「心理諮詢安心方案」，總計提供四大措施，從第一時間即時支持、醫院關懷、勞工協助到公共場域陪伴，確保事件後關鍵期間民眾獲得完整且連續的心理支持。

第一，公私協力設置安心關懷小站，提供便捷心理支持，北市衛生局強調，第一時間啟動心理支持應變機制，主責統籌心理健康相關資源，整合跨局處、公私部門與心理專業團體力量，全面提供心理支持與關懷服務。由於部分民眾親歷或目睹整個事件過程，可能出現恐懼、驚嚇、失眠等心理衝擊，已規劃十二月二十二日至明年元旦，中山捷運站R7出口設置「安心關懷小站」。

由具有合格證照與實務經驗專業心理師駐點提供心理關懷、支持與諮詢，並且同步建置便利的網路預約服務，讓有需求的人彈性選擇諮詢時段，藉此快速連結專業心理資源，期盼降低求助門檻，陪伴民眾穩定情緒、逐步復原。

第二，醫院端即時關懷，出院後銜接衛政支持，北市衛生局進一步指出，針對傷者於住院期間的需求，已經協調醫療院所，由院內社工提供必要協助，包括向病人及家屬說明治療計畫與醫院設施、協助處理因為疾病或治療衍生的經濟、社會壓力、心理情緒支持。

傷者出院之後，如有後續關懷與諮商需求，還可聯繫衛生局社區心理衛生中心持續提供關懷及安心服務。

第三，結合企業啟動員工支持機制，北市衛生局掌握企業端員工支持措施啟動情形，包含員工協助方案（EAP）及配合企業內部評估程序辦理線上心理支持講座，以利員工參與心理支持資源。第四，陪伴哀傷歷程，守護家屬與民眾心理安定，衛生局將以陪伴與支持為核心，協助家屬與民眾安放情緒、理解哀傷反應，並且連結可使用的心理支持資源，陪伴大家一步一步走過哀傷、走向復原。