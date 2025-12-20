北捷隨機殺人案！她喊治安缺失應有人負責

▲北捷隨機殺人案震驚社會，台北市議員柳采葳指出，這起重大治安缺失應有人負政治責任。（資料照／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 台北車站、捷運中山站昨日晚間傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子在車站內出入口丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，造成包括兇嫌張文在內4人死亡。北市議員柳采葳今（20）日痛批，犯案時間長的離譜，嫌犯從下午3點開始進行連續的縱火犯案，並再次犯案，卻沒有即時被掌握行蹤？如此重大的治安缺失，應有人負起政治責任，給市民一個交代。

柳采葳臉書發文表示，針對此案件，她有幾個很憂心的疑慮：犯案時間長的離譜，嫌犯從下午3點開始進行連續的縱火犯案，警方無法掌握行蹤，犯嫌甚至可以在製造大規模混亂及砍傷民眾後，行走地下街返回旅館更衣，並再次犯案，卻沒有即時被掌握行蹤。兇嫌在北車犯案後，通報時間和狀況為何？警方為什麼沒有立刻在周圍人潮匯聚的車站和商圈部署大量警力加以戒備？

柳采葳表示，北市身為資源最豐富的首善之區，警察局與相關單位必須深刻檢討治安防治的嚴重破口，將漏洞補起。如此重大的治安缺失，應有人負起政治責任，給市民一個交代。

柳采葳質疑，社會安全網喊了多年，昨晚的慘劇卻再次證明，社會安全網依然存在難以忽視的缺失，不能只在悲劇後遺憾，必須持續精進社政、衛政與警政的橫向聯繫，讓隱藏在角落的風險被提前接住。

柳采葳提到，面對緊接而來的年末大型集會與跨年活動，柳采葳要求市府針對交通樞紐與人潮密集區，大幅提升見警率，加強武裝巡邏與機動應變、整合捷運與街道監控，落實異常行為預警，縮短通報落差、衛生局為受影響市民提供心理諮商，平復不安的情緒。

