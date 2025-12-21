北捷隨機殺人案「嫌犯媽媽是陸配」、「抖音效忠五星旗」？四叉貓查證「張文與中國無關」：全家都是桃園人、抖音帳號非本人...喊話：不需要太多陰謀論

捷運台北車站與中山站19日晚間發生隨機殺人事件，27歲嫌犯張文持煙霧彈及汽油彈在多處縱火，並以長刀攻擊，造成3人死亡、多人輕重傷，張文隨後也疑似畏罪，墜樓身亡。由於張文犯案使用台灣普通刑案較罕見的「煙霧彈」，且犯案手法具有高度組織性，有網友找到疑似其在抖音的帳號，內容包含「效忠五星旗」，質疑張文是「中共第五縱隊」，且媽媽疑似為陸配。對此，網紅四叉貓闢謠，張文並非外配之子，父母皆不是中國人，也沒有去中國讀書或大陸依親來台灣，「中國軍武抖音那個帳號不是兇嫌本人」。

針對張文犯案動機，有網友找到疑似張文在抖音的帳號，稱這是張文入伍前上傳的影片，內容包含「效忠五星旗」。同時，該名網友也指稱張文是「中共第五縱隊」、是「中華人民共和國」國籍，且其母親為中國人，是中國配偶來台。以上消息在網路上流傳迅速。

對此，台北市警察局回應，經初步查證，上述內容皆與事實不符，警方已就相關貼文與帳號資料完成蒐證，待本案調查告一段落後，將依法進行偵辦。台北市警察局呼籲，民眾切勿轉傳未經查證的訊息，以免觸法。

網紅四叉貓昨（20日）也於臉書發文幫忙闢謠，指出張文並非外配之子，父母皆不是中國人，也沒有去中國讀書或大陸依親來台灣，「他們全家都是桃園人！」同時，四叉貓也提到，中國軍武抖音那個帳號不是兇嫌本人，「請大家不要再轉傳截圖」。

四叉貓續指，張文的臉書只有一個，「推測是他在學生時期專門拿來綁定手機遊戲的臉書帳號，當兵以後可能不再使用臉書，或犯案前把『非遊戲用』的臉書刪除了」。

四叉貓接續說道，19日下午張文多次變裝犯案，且中途也曾回旅館更換裝備再出門，導致案發後各種影像紀錄的穿著稍有不同，「但其實都是同一個人」。不過，他表示，台北市的監視器覆蓋率極高（政府單位道路上就有18000支），追蹤一個公開犯案的嫌犯應該很難追丟，「雖然網路上很多人質疑影片胖瘦可能不同人（懷疑中途換人），但我認為是不同的手機和監視器，加上拍攝角度不同造成的結果」。

四叉貓也提到，有人懷疑為什麼嫌犯作案時，背後有人可以清楚拍攝，「那位是ETtoday新聞雲的記者，不是什麼協同紀錄者，該記者有發一篇長文解釋這件事（搜尋：陳以昇），抱怨他的影片被東森新聞拿去當獨家」。

最後，四叉貓提醒，「我知道大家都很恐慌，願意懷疑是好事，但在網路上真的不需要太多陰謀論，即使看到我們拿出證據還繼續相信陰謀論就不太好了......」他說，「總之，願大家平安」。

（圖片來源：四叉貓臉書）

