北捷隨機殺人案 季連成曝檢討重點「各行其事」：缺乏整合

台灣1219北捷恐攻震驚社會，事件造成4死（含兇嫌）11傷，除引發民眾人心惶惶、也掀起各界對公共安全議題關注。行政院政務委員季連成也就此事分析檢討機制，指出雖政府機構建置完整，但事發當下各單位各行其事、多頭馬車；而缺乏整合不但無法即時止損，更會分散當局處理的速度跟效率。

針對外界關注台灣反恐（Counter-terrorism）戰術與行動，季連成在節目《官我什麼事》網路節目專訪中提及，恐怖攻擊與維安事件，有一點相似，但也不完全相同，雖說行政院國土安全辦公室負責反恐工作，但1219事件目前無法歸類為恐怖攻擊。季連成進一步說明，國際對恐怖攻擊，有很多不同定義，但仍有幾個條件要構，包括是有組織性、攻擊性強、對社會造成重大危害。

季連成說明，事件發生後，行政院第一個是先「檢討機制」，第二個就是「檢討監控系統」。目前北車有監控、警政署也有監控，行政院也設立有監控的應變中心，「重點就是這個監控，我們怎麼樣來把它集中起來能夠整合」，而這一定得靠機制才能做整合。

季連成進一步指出，第三項就是檢討「警告系統是不是夠快」。他說，1219事件是否應適時的能夠釋出CPS警報系統，在事發的北車與中山站商圈，同時釋出警報讓民眾都能接到。如果人民能夠有一份多的警覺，可以就消除一些更大的傷害，將傷害降到最低，警報系統是一個非常、必須要用的一個手段。

第四，季連成也指出「情傳」的重要性，當北車發生事情，要如何讓這件事情傳到警政署、國安局、調查局等相關單位。還有民眾受傷之後，要送到哪裡，「我們社會安全的網講了這麼多年」，北車發生事情，距離最近的醫院是台大、馬偕，但也有傷患送到距離較遠的三總，季連成認為，救護的狀態應要更彈性、更因地制宜，不過政府機制再怎麼檢討，最重要的仍是民眾應要有安全相關的意識。

季連成解釋，政府所編設的單位，包含警察局、消防署，以及醫院等機構建置都是完整的，「重點是當事件發生的時候，上面是誰在做一個整合？整合的工作才是最重要的。」季連成說明，因為多頭馬車都在做各自的事，但卻缺乏整合，若是事發當下有機制可以整合，就可以即時止損，不會在下一步變成連環事件。

最後，季連成說明，在未來機制檢討方面，應要思考整合單位究竟是由誰來擔當，並且警消、醫院等體系，是否能在統一整合之下，來應對事件的發生，而不是像多頭馬車、各行其事，這樣只會分散當局處理的速度跟效率。

