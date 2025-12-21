北捷隨機殺人案「已累計20件模仿訊息」 內政部：加強安維部署至農曆年前

台北捷運台北車站、中山站周邊日前發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，共造成4死11傷，事件震撼全台，也讓各地警戒升級，警員21日持續在誠品南西店前的案發現場路口站崗警戒。（劉宗龍攝）

台北車站及中山商圈無差別殺傷人案震驚全台，立院內政委員會國民黨籍召委黃建賓取消22日考察行程，改邀內政部、警政署、交通部、衛福部等單位針對計畫性攻擊事件專案報告並備質詢。內政部書面報告顯示，本案發生後至12月21日晚上7時，累計共蒐報重大事件網路風險訊息20件，均已立案偵辦並迅速緝獲3名犯嫌到案。

面對「1219北市隨機襲擊事件」造成4死11傷慘劇，內政委員會原訂22日安排考察行程，而黃建賓變更議程，改邀內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

而內政部報告於21日晚間送抵立委辦公室。報告內容顯示，張文於19日下午3時40分起先於台北市林森北路、長安東路一帶縱火，下午4時5分返回台北市公園路租屋處變裝、縱火後離開，下午5時23分於北捷M7出口通道丟擲煙霧彈並持刀攻擊余姓民眾，接續自捷運地下通道步行至中山站，返回大同區旅館再度變裝後離開，傍晚6時34分於R4通道前往南西誠品百貨、6時38分再施放煙霧彈並持刀攻擊蕭姓民眾、6時41分於商場內持刀攻擊王姓民眾、6時50分於頂樓墜落。

內政部報告指出，當日警方獲報查緝縱火案時，於最短時間下午5時41分透過焚毀車輛已鎖定縱火犯嫌身分，並立即通知桃園市警察局楊梅分局協助前往犯張文戶籍地查訪，傍晚6時11分新聞露出後，台北市警察局立即透過監視器畫面比對，確認為同一犯嫌。

內政部報告提及，雖然犯嫌是預謀犯案，且刻意藉由連續變裝、變換交通工具、選擇監視器死角等方式躲避偵查，但針對犯嫌軌跡進行調閱後，終能釐清案發經過及確認犯嫌身分實施圍捕，並即時透過媒體向民眾說明案情，以安定民心。

內政部報告稱，12月21日至12月31日接續元旦、農曆年前各地廟會、慶祝活動，重大活動共計137場，如「台北馬拉松耶誕歡樂跑」、「桃園太陽盛得音樂盛宴」、「高雄聖誕生活節」等，均已由轄區警察局妥適規劃勤務，加強安維部署。

內政部報告說明，針對使用協勤民力，依賴清德總統指示加強運用，合計使用警民力共1萬7295人次，含員警1萬1902人次，民力5649人次（民防400人次、守望相助隊202人次、保全工作人員2275人次、義警義交2516人次），全面提升見警率與嚇阻效果，並結合各類民力以穩定民心，確保大型活動圓滿、安全進行。

內政部報告也透露，本案發生後至21日晚間7時，累計共蒐報重大事件網路風險訊息20件，均已立案偵辦，並迅速緝獲3名犯嫌到案。

最後，內政部報告結語也提到，由於長期以來台灣社會治安平穩，未曾有此大規模襲擊事件之經驗，因此發生之際，民眾與相關部門在震驚之下難免反應不及，但中央與地方警政、消防與醫療單位均盡力掌握情資並努力降低更多傷亡。

報告結語寫道，在這次事件中，許多第一時間見義勇為協助急救的民眾，包括因為阻止歹徒行兇而不幸罹難的余先生，都是我們的英雄，「在沈痛之餘，政府也要再次呼籲民眾，面對在危機時，仍然要以保護自身安全為優先，助人與自救同樣可貴和重要」。

