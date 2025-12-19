北捷隨機殺人案》已3亡！2民眾傷重不治、嫌犯墜樓身亡 累計10人死傷

台北捷運今（19）日傍晚發生震驚全台的連續攻擊事件。一名頭戴防毒面罩的27歲男子，先後在台北車站及中山站發動煙霧彈與持刀隨機攻擊，造成無辜民眾重大傷亡。截至晚間9時，醫界傳來不幸消息，分別收治於台大醫院及馬偕醫院的兩名男性病患，經搶救後宣告不治；而墜樓的嫌犯也已於晚間7時42分宣告死亡。整起事件目前累計3人死亡、1人病危搶救中，另有6人受到輕重傷。

傷亡名單與收治醫院狀況彙整（截至12/19 21:00）

北車傷者資訊：

1.57歲男子，OHCA送台大。（晚間19:30宣告不治）

2.54歲男子，滅火嗆傷，意識清楚，送馬偕。

中山站傷者資訊如下：

3.男性27歲（疑似嫌疑犯），OHCA送國泰。（晚間19:42宣告不治）

4.男姓30歲，OHCA，送新光。（搶救中，狀況不樂觀）

5.男姓30歲，OHCA，送馬偕。（晚間8時許搶救不治）

6.男姓20歲，胸部穿刺傷，送內湖國醫。

7.男姓30歲，頸部外傷，送台大。

8.女姓56歲，肩部割傷，送中興。

9.女姓50歲，下巴撕裂傷，送松山三總。

10.女性22歲，吸入性嗆傷，自行至新光就醫。

醫院最新回覆狀況：

台大醫院：晚間7時30分宣告於北車受傷的57歲男子搶救無效死亡。

馬偕醫院：今晚8時許宣告另一名由中山站送往之30多歲OHCA患者搶救不治；另有一名50多歲病患因吸入煙霧嗆傷，目前狀況穩定。

新光醫院：晚間收治一名30歲OHCA男性（7:23抵院），目前仍在搶救中但狀況不樂觀；另有一名22歲女性自行就醫，主訴吸入性嗆傷及頭暈，休息後已有改善。 國泰醫院：27歲嫌犯經搶救後，於晚間7時42分由醫院宣告死亡。