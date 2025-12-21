北捷隨機殺人案 立院內政委員會明排專報 吳思瑤：只為護航蔣萬安

立院內政委員會變更議程，原本22日排定考察，更改為就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告。（摘自吳思瑤臉書粉專）

台北車站及中山商圈無差別殺傷人案震驚全台，立院內政委員會國民黨籍召委黃建賓取消22日考察行程，改邀內政部、警政署、交通部、衛福部等單位針對計畫性攻擊事件到內政委員會專案報告並備質詢。綠委吳思瑤21日質疑，一口氣找4部長、國安會秘書長及國安局長，高規格陣容只為護航台北市長蔣萬安。

面對「1219北市隨機襲擊事件」造成4死11傷慘劇，內政委員會原訂22日安排考察行程，而黃建賓於昨（20日）變更議程，改邀內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

吳思瑤21日於臉書質疑，「國民黨變更議程，是合理監督？還是設局陷害？司馬昭之心路人皆知」。

吳思瑤提及，過去發生豬瘟事件，搶救台中市長盧秀燕就來甩鍋中央，國民黨經濟委員會召委楊瓊瓔緊急變更議程，找農業部長來墊背；北捷傷人案，國民黨內政委員會召委黃健賓如法炮製更變本加厲，一口氣找了四位部長（內政、衛福、交通、法務部），外加國安會秘書長及國安局長，超高規格的陣容就為了護航蔣萬安。

吳思瑤指出，藍白當家的立法院，立院最大，一院凌駕其他憲政機關，有如家常便飯；內政委員會可以一舉取代衛環、司法、交通、國防等各委員會，叫官員來罵飽罵滿，也就不足為奇了。

