北捷隨機殺人案 精神科醫師：社會真正失守的是哪一道防線？

精神科醫師許景琦





台北捷運昨晚發生震驚全國的隨機殺人事件釀四死，精神科醫師、台中維新醫院院長許景琦說，每當這類事件發生，社會輿論往往急於知道或自行歸類：「他是不是精神有問題？」

許景琦是美國約翰霍普金斯大學博士，他表示：「作為一名長期從事精神醫學臨床、研究與醫療管理工作的醫師，我必須指出，北捷隨機殺人案不論是動機或原因都不宜過於簡化，社會真正失守的是哪一道防線？」

許景琦說，從目前已知的行為脈絡來看，這並非一場毫無預兆的「突然發瘋」，而是一段長期失聯、社會斷裂與心理狀態逐步失序後，最終在都市公共空間引爆，由社會全體承受的悲劇。張姓男子與家人失去聯繫長達兩年、長期獨居、缺乏穩定社會互動，再加上在短時間內出現縱火、攻擊與自殺等強度的行為序列，這些都顯示出一個人已長時間脫離可支持、可修復的社會關係網絡。

廣告 廣告

許景琦表示，精神醫學中，他更關注的是「風險軌跡」，而非單一診斷名稱。無差別攻擊陌生人，往往不是出於清楚的仇恨對象，而是源自對整個世界的瓦解感與失控感。當一個人長期活在孤立之中，現實感逐漸崩解，行為也可能走向極端。這不是為暴力開脫，而是為了讓社會理解：悲劇的形成，往往比最後那一刻更早開始。在台中維新醫院的診間，他並不容易遇到這樣的人來求醫，因為一般狀況，他們仍然認為自己沒有罹患精神疾病。

許景琦說，真正令人不安的，並不是「某個人出了問題」，而是這樣一位高風險的孤立者，如何在長達數年的時間裡，完全沒有被任何制度、任何關係網絡接住。

更多新聞推薦

● 防範模仿效應 桃園機捷全面升級維安、霹靂小組進駐戒備