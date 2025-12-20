北捷隨機殺人案！衛福部不限年齡提供3次諮商 5字訣助你找回心安

北捷及南西商圈持刀隨機傷人案 ，20日在北捷台北車站案發地點，民眾前往獻花致意。（趙雙傑攝）

台北車站、捷運中山站昨（19）發生隨機傷人事件，造成4死（含嫌犯）11傷，震驚社會。衛福部表示，將擴大心理健康支持方案，提供因為此事件而出現陰影、恐慌不安情緒的民眾，每人3次心理諮商服務，不限年齡、從寬認定適用。

衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，突發且具暴力性的公共事件，可能引發民眾緊張、不安、恐慌或反覆回想等壓力反應，均屬常見心理反應。提醒民眾不要再轉傳相關的影片、避免對細節做過多描述。

衛福部現提供「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，陳柏熹指出，針對北車恐攻事件，將比照過去花蓮馬太鞍事件，擴大提供相關民眾每人3次心理諮商服務，不限年齡，也會從寬認定適用，不漏接每一位需要心理支持的民眾。

陳柏熹提醒，民眾隨時留意自身心理變化，掌握「安靜能繫望」五字訣調適，穩定情緒、照顧自己的心理健康。衛福部設有24小時1925 安心專線，各地方政府亦設有「社區心理衛生中心」，若民眾有心理健康需求，可撥打專線或就近尋求在地的心理健康服務。

「安靜能繫望」：

安：尋找讓自己身心安全的環境，並善用衛生福利部的「安心」資源。

靜：透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒，避免重複觀看或轉發緊張事件資訊造成心理刺激。

能：維持日常作息與生活節奏，安排可掌控的小任務，重拾自信與效能感。

繫：與親友保持聯繫，互相聆聽、分享感受，也幫助緩和彼此的壓力。

望：可接觸溫暖、關懷的訊息，對於未來抱持希望，面對變動也保持彈性，並設定可達成的短期目標，正向肯定未來方向。

