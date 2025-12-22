北捷隨機殺人案！謝瓊煖昔在《與惡》演加害人家屬 「每一個事件都是獨立的」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

台北捷運19日發生隨機殺人案，造成4死11傷，震驚社會。而在《我們與惡的距離》中演員謝瓊煖扮演加害者家屬，劇中她一句：「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花一個20年去養一個殺人犯。」觸動許多觀眾的心，而在該事件發生後，許多網友也紛紛想起劇中的這段經典台詞，對此，謝瓊煖今（22）日出席《豆腐媽媽》首映記者會也被問及此事。

謝瓊煖曾在《我們與惡的距離》中扮演加害者家屬。（圖／翻攝自《我們與惡的距離》IG）

謝瓊煖認為，每一件事件都是獨立的，「我是不會把演過的角色去帶入到現實生活裡面。」而她也提到，不要過度在社群媒體擴大，「可以去理解了解事件，但不需要去分享，或是在社群媒體上過度表達自己的意見，因為我們都不是當事人。」她希望大家可以把自己的生活過好，可以去學習如何保護自己或去上一些急救課程，還有在公共場合不要看手機，而這不只是跟大家呼籲也是在提醒自己。

此外，隨著事件發酵，有部分網友將矛頭指向電影《角頭》認為會教壞小孩。對此，曾演出過《角頭》系列電影的黃尚禾表示，要將戲劇與現實分開看，「我覺得應該要分開看，因為我覺得電影想影響人多少，或者是因為影響人，而不應該拍什麼樣的類型電影是有點不公平，我們不拍，別人也會拍。」

接著，黃尚禾提到，應該要將重點放在為何會發生這起事件以及遇到時如何自保，也分享自己在網路上看到的資訊，若遇到狀況的第一時間能跑就跑，不要逞英雄，也可以利用手上的東西來拉開與對方的距離，「如果你真的不得不需要有攻擊的時候，不要去想打這個人，想辦法打他的手，讓他變得跟你一樣是沒有攻擊能力的人時候，你會安全很多。」





