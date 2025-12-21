北捷隨機殺人案 警遭疑應變過慢？游淑慧還原真相

北捷台北車站、南西商圈19日發生隨機殺人案，震驚全國。國民黨台北市議員游淑慧表示，這兩天有許多政治人物和網路言論，質疑警方當天是否有應變過慢問題，事實上，案發當時正值下班尖峰且交通癱瘓，但大批警員為搶救生命，毅然在街頭直接「棄車狂奔」、趕往現場。

針對警方遭質疑是否有應變過慢？游淑慧今(21日)在臉書粉專表示，他們不奢望滿滿讚美，但需要支持和同理，大家往外跑，只有他們往內衝。這兩天有許多政治人物和網路言論，一直指責警方當天是否有應變過慢問題。但事實上，從許多路人的影片和多名目擊者挺身還原真相，都能發現案發當下正值下班尖峰且交通癱瘓，但大批警員為搶救生命，毅然在街頭直接「棄車狂奔」、趕往現場。

游淑慧接著表示，事發後至今，警方為怕模仿效應，也還在全員戒備、繃緊神經。當然治安的維護是每一位員警同仁的職責，他們的努力不奢望大家按讚稱許，但起碼希望多一些支持與同理心。

網友留言表示，「不愧是人民保母」、「本來就是應該支持鼓勵警員，因為他們站在最前線最辛苦了」、「這種表現還要砍他們退休金嗎？」、「向辛苦的警察致敬，該給的待遇不能少」、「有位警察說的好，不是殉職的才值得尊重！」、「加強警察裝備才是日後應該做的事情！」、「波麗士大人加油!~員警辛苦了~~」、「員警辛苦了，加油」。

也有網友認為，「孤狼暴徒，不能只靠少數警察人員去承擔這責任，全體國民必須有警戒之心、防禦的基本常識。把警察都累死了，這社會就安定了嗎？當有暴力犯罪發生時全民皆兵，每個青壯年人、或退役軍人，都必須有勇氣去保護周邊的人。遇到恐怖襲擊時就是戰時，當多數人沉默逃避，邪惡的力量自然蜂擁而起」。

