北捷隨機殺人案 賴清德要求檢警調徹查 將真相向社會交代

台北捷運、中山商圈昨天發生隨機砍人案，賴清德總統今上午前往台大等醫院探視患者會後談話；賴清德強調，已經要求檢警調相關單位，務必針對歹徒個人的背景、犯案的動機、有沒有共犯、背後有沒有人指使，一定要進行全面深入徹底的調查，並且將真相向社會交代。

他強調，未來政府會以這起事件為鑑，在公共場所以及人流眾多的地方，一定要加強部署警力，而且快打部隊，一旦有事情發生的時候，能夠即時發揮功能，讓民眾可以得到保護。

賴清德說，首先他要針對昨天晚上這起駭人的暴力攻擊事件中不幸往生的民眾表達哀悼，並且慰問家屬，也感謝台大醫院、三軍總醫院、各大醫院，盡全力搶救傷患。

他說，同時也要對在這個事件過程中，奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人，表達感謝跟敬意，「你們展現了英勇的行為，令人欽佩」。

賴清德說，另外，他已經要求檢警調相關單位，務必針對歹徒個人的背景、犯案的動機、有沒有共犯、背後有沒有人指使，一定要進行全面深入徹底的調查，並且將真相向社會交代。

