北捷隨機殺人案！韓國瑜談張文：難理解喪心病狂的背後藏著什麼怨念

立法院長韓國瑜24日晚間在臉書感嘆，難以理解這種喪心病狂的作惡背後，隱藏著什麼樣暴力、殘忍與怨念。（圖／翻攝自國會頻道）

北捷台北車站與中山商圈19日發生張文隨機攻擊案，釀成包括凶嫌在內4人死亡。立法院長韓國瑜24日晚間在臉書感嘆，難以理解這種喪心病狂的作惡背後，隱藏著什麼樣暴力、殘忍與怨念。

韓國瑜昨晚在臉書發文，表示平安夜當天心情仍無法平靜安定，他至今依然不敢想像在12月19日無差別攻擊中，不幸罹難與受傷的民眾及其家人們，該是多麼驚恐、無助與哀慟，「更難以理解這種喪心病狂的作惡背後，隱藏著什麼樣暴力、殘忍與怨念。」

韓國瑜寫下，希望藉此平安夜，向不幸罹難與受傷的民眾及其家人們，致上最深切的慰問與祈禱，「更希望台灣再也不要面對這樣的恐懼與憤怒。」

最後韓國瑜說，「我們無法左右天災，但我們可以提高警覺、審慎面對、避免人禍，畢竟無論眼前與遠方，沒有甚麼比平安更重要。願天下無災、人間無禍、寶島無戰，願來年大家平安偕喜樂。」

