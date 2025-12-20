北捷隨機殺人案4死！她酸藍白：去垃圾桶把小橘書找回來
社會中心／周希雯報導
北捷台北車站、中山站昨（19日）驚傳連環砍人案，27歲男子張文先是丟煙霧彈製造混亂、接著持刀一路狂砍攻擊，最終在警方圍捕下墜樓身亡，包括他在內共造成4人身亡、多人受傷。該案引發全民恐慌，也令不少人聯想起國防部近期推出《全民國防手冊》（俗稱小橘書），當中有不少是教導面對混亂如何自保及自救，實用內容如今派上用場，當初卻被藍白狂罵，科技專家許美華也忍不住狠酸，「去垃圾桶把小橘書找回來吧！」
許美華昨（19日）發文指出，無論是案發地點、嫌犯租屋，都是許多台北人很熟悉、甚至每天都會經過的地方，想到張文的犯案過程，「一個無業被通緝的逃兵，一個月前才租下公園路、中正一分局旁邊的套房，手上滿滿煙霧彈、汽油彈，還先點火燒租屋處造成混亂引開警消，然後再開始他在北車的攻擊行動。」許美華不禁警鈴大響，「在整個行動完全是蓄意預謀，很難相信是一個人所為，希望不只檢警，國安單位也要加入，拉高辦案偵查的層級和戰線」。
張文先後在台北車站、中山展開恐怖襲擊。（圖／翻攝畫面）
張文先後在台北車站、中山展開恐怖襲擊。（圖／民視新聞）
另外許美華點出，其實如今不少台灣人、包括之前大罷免的志工都已展開行動，「練身體、練防災、練急救、練防衛；希望這次的事件，能讓更多台灣人警醒，從心理、從行動，開始做好各種緊急事件準備。」對此，她想到藍白陣營之前把緊急救難的小橘書「當垃圾一樣嘲笑」，認為這起事件或許能喚醒一些人知道，「緊急危難不是危言聳聽，去垃圾桶把小橘書找回來吧！」
小橘書裡提到，遇到緊急狀況該如何自救與救人。（圖／翻攝「當危機來臨時-台灣全民安全指引」官網）
小橘書裡提到，遇到緊急狀況該如何自救與救人。（圖／翻攝「當危機來臨時-台灣全民安全指引」官網）
許美華也示警，無論這件事是否有所謂「第五縱隊」背後指示，台灣人也必須意識到，「我們一直以為的歲月靜好，如果我們不站出來堅守，不會毫無條件的繼續美好下去。有人想要從台灣內部破壞造亂，不管他們的動機是什麼，這都是對岸中共國最想看到、更會善加利用增亂的機會。」她感嘆，台灣人雖然溫和善良、愛好和平，不過「真的要醒過來，我們不去犯人，但這個善意不保證別人不會來犯」。最後她呼籲大家要保持冷靜，「那些人就是要我們恐慌害怕，對台灣社會失去信心，我們絕不能讓他們的惡意得逞，我們要更冷靜、團結面對。」
《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：北捷砍人案4死…昔被嘲諷「小橘書」這2頁被挖出！她酸藍白：去垃圾桶找回來
