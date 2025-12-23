北捷隨機殺人理賠曝光！單人最高賠500萬 單事故上限2.5億

12月19日，台北市發生隨機攻擊事件，造成含嫌犯張文在內4死11傷，引發社會關注。針對此事件，金管會保險局於今（23）日公布相關保險理賠情形。保險局副局長蔡火炎表示，台北大眾捷運股份有限公司已投保大眾捷運系統旅客運送責任保險，並由產險公司以共保方式承保。

金管會保險局於今（23）日公布北捷「隨機殺人事件」相關保險理賠情形。（圖/報系資料照）

根據保險內容，針對每一位傷者的身體傷亡，最高可獲得500萬元的賠償。此外，每起事故的總傷亡賠償上限為2.5億元。針對住院醫療慰問金，每人最高可獲賠5萬元；死亡慰問金則為每人10萬元；意外事故慰問金最高為每起30萬元。

針對事發地點的商家，誠品南西商場也已依規定投保公共意外責任保險。蔡火炎補充，該保險需在商家依法承擔賠償責任時才會啟動理賠。

目前，相關保險公司已啟動保戶管理作業，等待台北捷運公司提供相關資料後，將迅速展開理賠程序。金管會保險局也表示，將持續關注此案進度，並適時提供必要協助。

