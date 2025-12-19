北捷隨機殺人罹難者！57歲正義哥肉身攔阻…遭刺穿肺部、心臟破裂不治

記者吳泊萱／台北報導

余男在北捷內制止凶嫌張文扔煙霧彈，慘遭張文持刀刺殺，因傷勢過重喪命。（圖／翻攝畫面）

台北捷運北車M7出口、中山站，今日（19日）傍晚發生隨機殺人案，27歲凶嫌張文持長刀砍殺路人後，畏罪墜樓身亡，釀3死5傷1命危。而在案發第一時間，張文前往北車M7出口扔擲煙霧彈時，一名57歲余姓男子見義勇為，上前制止，遭張文砍殺，不幸罹難。據了解，余男後背中刀，被貫穿左肺及劃破心臟，因傷勢太過嚴重，搶救不治。

張文拉著載滿自製汽油彈的拖車進北捷，先是扔擲煙霧彈，還意圖引燃汽油彈。（圖／翻攝畫面）

回顧案件發生經過，今日下午5時24分許，張文拉著載滿自製汽油彈的拖車走進捷運北車M7出口，邊走邊丟4顆煙霧彈，並意圖引燃汽油彈，路過的余姓男子（57歲）見狀，上前制止張文，結果被張文持刀從背後猛刺，當場失去生命跡象，經送醫搶救，宣告不治。

台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉說明，余男於下午5時56分抵達急診時，已無生命跡象，經醫療團隊搶救，於晚間7時19分，宣告不治。

吳毅暉指出，余男的主要死因為失血性休克，主要傷勢為左後背遭利器刺入，傷 口貫穿左側肺部、肺葉及下肺靜脈，並一路延伸至左心房，形成1至2公分的貫穿性刺傷，導致搶救過程中，血液動力始終無法穩定，回天乏術。

余男的妻子及女兒接獲噩耗趕往醫院，悲痛欲絕。稍早前，台北市長蔣萬安已前往醫院慰問余男家屬，對於余男挺身而出義行，給予最高肯定，後續市府將全力協助家屬辦理後事。

