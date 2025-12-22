北捷隨機殺人補償金出爐！受害死者家屬可獲180萬元 站內還有這個理賠

民眾低頭悼念英雄余家昶。

捷運台北車站、中山商圈隨機殺人案，嫌犯張文殺害余家昶等3人，並造成11人受傷，自己再墜樓身亡，後續被害人補償受到關注。台北市法務局今（22日）表示，在捷運站內英勇制止不幸喪命的57歲余家昶，以及其他傷者，都可以依「旅客運送責任保險」相關規定辦理理賠。3名受害的死者，犯罪被害人保護協會也會協助向台北地方檢察署申請遺屬補償金180萬元。

針對北捷隨機殺人案的傷亡者，法務局表示，站內死亡的余家昶及其他傷者，均已確認可依「旅客運送責任保險」相關規定辦理理賠。包括余家昶等3名死者的部分，犯罪被害人保護協會另外將協助向台北地方檢察署申請遺屬補償金180萬元。

其餘補償事宜，法務局指出，市府已同步彙整相關捐款及可運用資源，後續將依既有制度全力提供協助，相關資訊如經確認，將於第一時間通知受害者及其家屬。市府表示，目前以安撫傷者及被害家屬、掌握相關情況為優先。

