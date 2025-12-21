北捷隨機殺人警方挨轟應變慢 游淑慧：不奢望讚美盼支持同理

員警全副武裝站在誠品南西店門口戒備。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕27歲嫌犯張文縱火後接連在捷運台北車站、中山站及誠品南西店砍人，台北市警察局挨轟動作慢半拍、裝備不足，中山分局中山一派出所長李欣鴻受訪還原案情時哽咽說「不是只有殉職才值得尊敬」；市議員游淑慧認為，治安維護是警察的職責，他們的努力不奢望市民按讚稱許，起碼希望能夠多點支持和同理心。

游淑慧表示，案發當下正值下班尖峰，交通癱瘓，大批警員為了搶救生命，毅然決然在街頭棄車狂奔，趕往現場；事發後至今，又怕出現模仿效應，全員戒備並繃緊神經。

她指出，然而，這兩天有許多言論，指責警方是否應變過慢，實際上，從網路影片和目擊者說法都能發現，「大家往外跑，只有他們往內衝」，員警不奢望獲得滿滿的讚美，但是需要支持與同理。

