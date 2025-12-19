北捷隨機殺人釀死傷！吳宗憲不忍出手撂重話了：兇嫌壓力太大失控

記者蔡維歆／台北報導

吳宗憲震驚發聲。（圖／資料照）

北捷板南線驚傳隨機攻擊事件，嫌犯持刀、投擲爆裂物一路逃竄，釀成多人死傷，震驚全台。對此吳宗憲受訪發聲，認為兇嫌可能壓力太大，「有時候情緒沒有辦法解決，一失控就會釀成大錯。」

吳宗憲一看到新聞震驚又悲痛，他表示，「現在人可能都壓力太大，有時候情緒沒有辦法解決，一失控就會釀成大錯。」同時透露，「我經常在拍照的時候，比出三根手指頭的手勢，那也就是愛與和平。我們生活的地方、我們生存的地球，都需要用愛來化解。」

Lulu悲痛發文。（圖／翻攝自IG）

Lulu與陳漢典、楊銘威、曾莞婷、黃偉晉、風田錄製新節目《明星製作公司》，得知噩耗後隨即以白底黑字寫下「希望大家都平安！」並附上流淚與雙手合十表情，表達對傷者與家屬的關切，各界也陸續發聲哀悼，盼社會早日回歸平靜。

