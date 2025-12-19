北捷隨機殺人釀4死悲劇！誠品南西店最新聲明：讓全店夥伴好好休息

記者陳弘逸／台北報導

今天（20日）凌晨，誠品發出聲明。（圖／翻攝自臉書）

桃園27歲男子張文，昨天（19日）在台北車站北捷M7出口、捷運中山站外投擲煙霧彈並隨機殺人，最終跑到誠品生活南西店墜樓身亡，引起社會譁然。關於這起駭人攻擊事件，今天（20日）凌晨，誠品發出聲明，幽暗的時刻，一起感受到勇氣與愛的力量，將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家。

「誠品生活eslite spectrum」聲明全文如下：

親愛的朋友們：

我們一起面對了如此艱難的時刻。衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助！這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！

讓我們整理心情後再出發，今日12/20（六）誠品生活南西將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家。

祝願大家

心意安寧 闔家平安健康

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

