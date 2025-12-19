北捷隨機殺人釀4死！凶嫌張文墜樓身亡…父母現身曝：2年多沒聯絡了

社會中心／台北報導

今日（19日）傍晚5時許，捷運台北車站、中山站接連發生恐怖攻擊，27歲凶嫌張文扔擲煙霧彈、汽油彈後，持刀隨機殺人，隨後畏罪墜樓身亡，釀4死9傷。檢警調查，張文因妨害兵役案件遭通緝，今年1月才到台北租屋，曾在租屋處研究如何製造汽油彈，並在案發前多次縱火，藉此轉移警消注意力後，直奔捷運犯案。而在事發後，張文父母透露，已經2年多沒跟張文聯絡，平常沒住一起，兒子也都沒回家，不清楚他在幹嘛。

27歲凶嫌張文在北捷犯下隨機殺人案後，畏罪墜樓身亡，釀4死9傷。（圖／翻攝畫面）

檢警調查，凶嫌張文曾在空軍服役，但2022年間因酒駕遭國軍汰除，去年張文因遷移戶籍未申報，導致2024年11月25日報到的「教育召集令」無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，於2025年7月11日經桃園地檢署發布通緝。

據了解，張文北上租屋後，開始籌畫恐怖攻擊，檢警在張文租屋處內搜出大量自製汽油彈，而在今日（19日）案發前，張文已多次在北市縱火，直到下午4點多，他在租屋處放了一把火，轉移警消注意力後，直奔捷運犯案，最終畏罪墜樓身亡，釀4死9傷慘劇。

案發後，張文父母接獲通知前往警局製作筆錄，面對鏡頭一語不發。據私下了解，張文父母表示已2年多沒跟張文聯絡，平時也沒住在一起，張文很久沒回家，不清楚他在幹嘛，不知道兒子怎麼會犯下如此重罪。

