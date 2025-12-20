北捷隨機殺人釀4死！告五人發聲打氣 畢書盡祈求「平安無事」

20251220告五人、畢書盡等眾星發聲不捨受害民眾。翻攝告五人、畢書盡IG

台北捷運台北車站及中山商圈昨（19）日發生重大恐怖攻擊事件，震驚全台。27歲嫌犯張文先後於台北車站與中山站一帶丟擲煙霧彈，並持長刀隨機攻擊民眾，整起事件造成包含嫌犯在內共4人死亡、9人受傷，引發社會高度關注，演藝圈多位藝人也紛紛透過社群平台發聲，為無辜受害民眾祈福。

畢書盡第一時間發文表達關切，寫下：「大家都要平安，都要注意自己的安全，希望那些無辜受傷的人，都能平安無事。」天團「告五人」成員雲安與犬青分別呼籲大家注意安全，雲安喊話：「出入平安，健健康康，大家都要好好的，如果你累了，我給你加油打氣。」犬青則提醒：「無論多忙，記得喝水、吃飯、上廁所。」

廣告 廣告

蔡詩芸為受害民眾不捨發聲。攝影董孟航／資料照

蔡詩芸在社群感嘆：「這個世界到底怎麼了？」難掩震驚與悲痛，並提到，近期國際間接連發生重大暴力事件，讓人更加感受到社會需要更多理解與關懷，而非仇恨與恐懼。她也為為罹難者與家屬祈禱，提醒民眾外出時提高警覺，「少滑手機、盡量不要戴耳機。」婁峻碩也表示：「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安。」

李芷婷看到新聞心情沉重，直言：「看到消息好難受，一切平安。」Ella、光良、玖壹壹春風、白安、鼓鼓、吳青峰、許富凱、阿爆、黃鶯鶯、李子森、許志豪、八三夭阿璞、戴愛玲等多位藝人，也陸續發聲，為傷者集氣、為逝者哀悼。這起突如其來的暴力事件不僅造成重大傷亡，也讓社會陷入震撼與哀傷，各界持續為受害者祈福，盼悲劇不再重演。

鼓鼓為受害民眾不捨發聲。攝影董孟航／資料照



回到原文

更多鏡報報導

北捷攻恐心碎發聲！杜汶澤暖捐麵館一日營收悼念英雄

「北投舞王」降臨上海！阿信化身花美男 合體F3舞力全開

不只唱跨年！蕭亞軒深夜丟喜訊 專輯巡演「同步規劃中」