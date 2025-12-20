北捷隨機殺人釀4死！宇宙人今晚攻蛋 警方配長槍駐守維安

小巨蛋外驚見員警配帶長槍維安。尤嬿妮攝

台北捷運台北車站及中山站昨（19日）發生隨機砍人事件，27歲逃兵通緝犯張文造成4死11傷，震驚社會。金曲樂團宇宙人今晚於台北小巨蛋舉辦「α：回到未來1986」演唱會，入場前即出現大量排隊人潮，警方加派人員在現場嚴正戒備，備長槍站崗維護安全，讓民眾安心進場。

今晚將是宇宙人第 4 度登上小巨蛋，演出規模再升級。舞台設計延續百公尺全透屏沉浸式巨型 LED 螢幕與未來感十足的「宇宙環狀飛碟」，並加碼打造「α」未來延伸舞台，與粉絲零距離互動。

廣告 廣告

場外同樣精心設置多個打卡景點，包括「回到未來電話亭秘密基」、「α：回到未來1986姓名拍貼機」以及「宇宙唱片行」，讓觀眾重溫1986年代的純粹與美好。雖昨日發生憾事，民眾仍熱情排隊入場，警方也在小巨蛋前廣場布署重兵維安，確保活動順利進行。

台北小巨蛋場外驚見員警配帶長槍維安。尤嬿妮攝

台北小巨蛋場外驚見員警配帶長槍維安。尤嬿妮攝



回到原文

更多鏡報報導

目擊北捷隨機殺人「滿地鮮血」 女星認內心創傷：不敢搭捷運

北捷隨機殺人釀4死！告五人發聲打氣 畢書盡祈求「平安無事」

北捷恐攻心碎發聲！杜汶澤暖捐麵館一日營收悼念英雄