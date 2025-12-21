北捷隨機殺人釀4死！温昇豪回想《與惡》痛心發聲

温昇豪、Emma、曾向鎮今（21）日出席公益座談。（圖／東森娛樂）





台北捷運19日晚間發生隨機殺人事件，包括嫌犯張文在內，造成4人死亡、11人受傷，影集《整形過後》監製温昇豪與演員Emma（李曼唯）、曾向鎮今（21）日出席「羅慧夫顱顏基金會」公益座談，被問及此社會案件，温昇豪也坦言感到十分痛心。

北捷隨機殺人事件爆發後，不少網友聯想到經典台劇《我們與惡的距離》，温昇豪在該劇飾演兒子被無差別殺害的被害者家屬，今談及此案時，他也坦言：「非常痛心」，有聯想到之前飾演《與惡》時的經歷，呼籲大家出門在外「眼觀四面、耳聽八方」，注意周遭環境。

而該案嫌犯27歲張文已2年未返家，與家人感情疏離，並在案發當天墜樓身亡，不少網友聯想到《與惡》中兇嫌父母的下場，劇中經典台詞「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯」，更是再度引發辯論。

小禎女兒Emma則提到，平常就蠻喜歡到中山區，不過事件發生的當天剛好不在，家人看到新聞後有特別提醒她出門要小心一點，「大家都有在群組裡面說最近先不要去那裡 ，希望我走路不要滑手機，叫我多看路」。



