北捷隨機殺人釀4死11傷！中山站緊急設「安心關懷站」

台北車站與北捷中山站發生隨機攻擊事件，造成4死11傷的重大傷亡，現場有民眾在台北車站M7出口獻花，向罹難者余家昶致敬。事件發生後，許多民眾出現心理壓力反應，台北市衛生局隨即啟動心理諮詢安心方案。

台北市衛生局心理衛生科科長江曉娟表示，突發事件除影響現場民眾的心理狀況，後續經相關消息傳播，也可能造成其他民眾的心理壓力。事發後安心專線已接獲至少10通求助電話，民眾主要困擾於事件引起的焦慮、不安、心悸等症狀。

為提供更完善的心理支持，北市衛生局協調台北、新北諮商心理師公會等醫療團體，自12月22日下午1時起至明年1月1日止，在北捷中山站R7出口設立安心關懷小站。現場將安排4名具合格證照及實務經驗的專業心理師駐點，提供心理關懷、支持與諮詢服務。

江曉娟說明，考量某些民眾面對情緒困擾，較不適應單純用線上談話方式紓解，透過面對面諮商更能奏效。安心關懷小站將設置清楚標示提供方向指引，並搭設帳棚確保民眾諮商隱私。同時建置便利的網路預約服務，讓有需求的市民彈性選擇諮詢時段。

針對傷者需求，衛生局已協調醫療院所，由院內社工提供必要協助，包括向病人及家屬說明治療計畫、協助處理因疾病或治療衍生的經濟、社會壓力及心理情緒支持。傷者出院後如有後續關懷與諮商需求，可聯繫衛生局社區心理衛生中心持續提供服務。

北市衛生局強調，民眾若於事件後出現焦慮、驚嚇、反覆回想、失眠等不適，皆屬常見心理壓力反應。若持續影響生活，請及早使用安心專線02-33937885、安心關懷小站或相關心理支持服務尋求協助。

